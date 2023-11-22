وتعد شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، مستثمراً رئيسياً في الصندوق.

وتتوقع "ستارز" جولة إضافية من الاستثمار لزيادة رأس مال الصندوق بقيمة 300 مليون يورو (نحو 326.9 مليون دولار)، مما يعكس ثقتهم في قدرة "الصندوق" على تعظيم مجموعة من الفرص الجديدة والمتنوعة.

وتشمل استراتيجية "الصندوق" مجموعة واسعة من فرص الإقراض والاستثمار العقاري المستهدفة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك التمويل الشامل و الرئيسي و الميزانين و الجسور و تمويل الإنقاذ أو تمويل الأسهم المفضلة للتجديد وإعادة التطوير.

كما سيدعم "الصندوق" صفقات الاستحواذ على الديون المتعثرة والقروض المتعثرة والاستحواذ على الأوراق المالية العقارية التي تشمل صناديق الاستثمار العقارية وصناديق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وغيرها من الأوراق المالية العقارية ذات الدخل الثابت.

ويعد هذا "الصندوق" هو المشروع الثاني بين "ستارز" و"مبادلة"، حيث توفر "مبادلة" الاستثمار الرئيسي لصندوق "ستارز زينيث كابيتال المحدودة" منذ ديسمبر 2021.

وسيقوم صندوق "ستارز زينيث كابيتال المحدودة" بإصدار قروض تجارية للسوق المتوسطة، تتراوح ما بين 15 مليون يورو و100 مليون يورو مع حوالي 500 مليون يورو تم جمعها بالفعل.

وقال ديفيد أرزي، الرئيس التنفيذي لشركة ستارز العقارية: "مع استمرار تطورات وتحركات السوق، يتميز هذا الصندوق بوضعية جيدة، لتقديم حلول مرنة ومصممة خصيصًا وفي الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك بناءً على سجلنا القوي وما كان بمثابة فترة مهمة من نمو الأعمال".

من جانبها قالت خديجة بنزيت، رئيسة قسم أوروبا في المنصة العقارية في مبادلة: "يسر مبادلة التوسع في شراكتها مع "ستارز العقارية"، حيث نواصل زيادة استثماراتنا البديلة، ومن بينها الاستثمار في قطاع الائتمان الخاص، لتحقيق عوائد مالية مستقرة. وفي ظل بيئة السوق الحالية، يلعب قطاع الدين الخاص دورًا أكبر في دعم الشركات العقارية الكبرى، ونحن نتطلع لدعم "الصندوق" في جميع أنحاء أوروبا".