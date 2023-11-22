تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بعد تعاملات هادئة إلى حد كبير حتى الآن هذا الأسبوع.

وكانت أسهم العقارات الأفضل أداء بارتفاع نسبته 0.7 بالمئة، فيما زادت أسهم وسائل الإعلام بنسبة 0.5 بالمئة.

وقفز سهم سيج سبعة بالمئة لتتصدر المؤشر "ستوكس 600" بعد ارتفاع 18 بالمئة في أرباح التشغيل الأساسية لعام كامل.

وبدعم من توسع الهوامش إلى 20.9 بالمئة، قالت الشركة البريطانية إنها ستستمر في الزيادة هذا العام.

كما قفز سهم تيسن كروب الألمانية خمسة بالمئة بعد إعلان نتائجها.

وتراجع سهم كينج فيشر لمستلزمات تطوير المنازل 5.8 بالمئة بعد تخفيض توقعات أرباح العام بأكمله للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.