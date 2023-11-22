ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الأربعاء، ليتعافى من تراجعات سجلها في وقت مبكر من الجلسة، إذ دعم انخفاض الين أسهم شركات التصدير، لكن أسهم شركات صناعة الرقائق تراجعت.