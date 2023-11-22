وكشف بيان اجتماع المركزي الأميركي أن البنك سيمضي "بحذر" وأن "كافة الأطراف خلصت إلى أن من الملائم الإبقاء على" الوضع الراهن لسعر الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، 0.12 بالمئة إلى 103.65، مبتعدا قليلا فحسب عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 103.17 الذي بلغه أمس الثلاثاء.

وتراجع المؤشر بنحو ثلاثة بالمئة في نوفمبر ويتجه صوب أسوأ أداء شهري خلال عام.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته 1.0908 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى مقابل الدولار منذ منتصف أغسطس إلى 1.09655 أمس الثلاثاء.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2527 دولار ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين عند 1.2558 دولار لامسه مساء.

وانخفض الين الياباني 0.16 بالمئة إلى 148.65 مقابل الدولار مع قرب بدء المعاملات الأوروبية، بعدما بلغ أعلى مستوى في شهرين عند 147.155 مقابل الدولار أمس الثلاثاء.

وصعد الين اثنين بالمئة مقابل الدولار في نوفمبر لكنه ما زال متراجعا 12 بالمئة منذ بداية العام.