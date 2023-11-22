وأضاف في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الاتفاق الموقع خلال زيارة رسمية للرئيس رجب طيب أردوغان للجزائر ينص على مواصلة تركيا شراء 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الجزائر سنويا.

وقعت بوتاش وسوناطراك عقدا لتوريد الغاز لأول مرة عام 1988، ويجري تمديده منذ ذلك الحين. وقالت وزارة الطاقة التركية إن العقد الحالي كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام المقبل، قبل تمديده حتى 2027.

ولا تنتج تركيا سوى قليل من النفط والغاز، لذا تعتمد بشدة على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك على الغاز الطبيعي المسال من الجزائر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.

وتطور أنقرة حقلا للغاز الطبيعي طاقته 710 مليارات متر مكعب في البحر الأسود من أجل الإنتاج.