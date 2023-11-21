وقاد الارتفاع الذي تغذيه أسهم التكنولوجيا مؤشري ناسداك وإس آند بي 500 إلى تسجيل أعلى مستوى إغلاق لهما منذ أكثر من ثلاثة أشهر أمس الاثنين، حيث واصل المستثمرون الرهان على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي وصل لنهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 46.20 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 35104.84 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.61 نقطة، أو 0.19بالمئة، إلى 4538.77 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 67.30 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 14217.23 نقطة.

من المرجح أن يقدم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الإشارات على مسار السياسة النقدية بعد أن عززت الأدلة على تباطؤ أسعار المستهلكين والمنتجين التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية قد بلغت ذروتها. ومن المقرر صدور المحضر في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.

قام المتداولون بتسعير احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في ديسمبر، حيث يراهن 29 بالمئة على احتمال قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في مارس، وفقًا لأداة Fedwatch الخاصة بمجموعة CME.

"الاقتصاد يتباطأ. إذا اختار (الاحتياطي الفيدرالي) أن يكون مكتوف الأيدي وتركوا هذا الاقتصاد يستمر في الانخفاض، فعندئذ ستبدأ في القلق من أن الهبوط الناعم قد يتحول إلى هبوط وعر إلى حد ما"، بحسب ما أعلن روبرت بافليك، كبير مديري المحافظ في داكوتا ويلث.

وقال ويلث: ارتفاع وول ستريت في نهاية العام لا يزال مرجحًا في ظل أرباح أفضل من المتوقع واعتدال التضخم.