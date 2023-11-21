وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، الثلاثاء، اتفاقية لبيع نحو مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لشركة "بي بي"، بدءا من عام 2026، وتمتد لمدة 9 سنوات.