وأضاف أن الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية لم تؤثر سلبا بشكل كبير في الوقت الحالي على أسعار السوق".

لكنه أوضح "إذا كانت دولة أو أكثر من الدول المنتجة للنفط في المنطقة متورطة بشكل مباشر في الصراع، فقد نشهد تداعيات لذلك".

وتكبدت أسعار النفط خسائر لأربعة أسابيع متتالية لتصل إلى أكثر من 10 بالمئة.

والأسبوع الماضي، رفعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا مقابل 2.3 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة.

كما ذكرت الوكالة أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 930 ألف برميل يومياً مقابل 880 ألف برميل يومياً في التوقعات السابقة.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن الطلب على النفط تلقى الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأميركية والطلب القياسي من الصين في شهر سبتمبر.