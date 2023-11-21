وقال كارلوس، على هامش أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) الذي يعقد حالياً في دبي، إن مطارات الإمارات في دبي وأبوظبي والشارقة عاودت النمو بقوة بعد انتهاء تداعيات وباء "كوفيد -19".

وأضاف أن دبي تتصدر حالياً من حيث عدد المسافرين الدوليين في جميع أنحاء العالم، بينما نري نمواً قوياً في حركة المرور في الشارقة، إلى جانب البنية التحتية الجديدة والديناميكية في أبوظبي، مضيفاً: "ما نراه في الإمارات اليوم هو الاستمرار في المضي قدماً على طريق نمو قطاع الطيران المدني عالمياً".

وأوضح كارلوس أن المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3)، هو فرصة للتباحث حول مستجدات إنتاج الطاقة النظيفة والسياسات اللازمة لدعم التحول نحو إنتاج الوقود المنخفض الكربون والوقود المستدام والأنواع الأخرى من الوقود النظيف، وكذلك سبل دعم الدول لبناء قدراتها لإنتاج الطاقة النظيفة للطيران، ومراجعة الهدف الطموح طويل الأجل للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وقال: " نهدف إلى أن يكون نظام النقل الجوي للطيران المدني مستداماً وهذا هو مستقبل القطاع، ولكن من أجل ذلك علينا أن نبدأ الآن، لذلك نحتاج إلى إنشاء إطار عمل عالمي، والتوسع في رؤية وقود الطيران المستدام متاحاً في جميع أنحاء العالم".

وذكر أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة لأعضاء المنظمة من جميع أنحاء العالم والبالغ عددهم 193 عضوًا، بالإضافة إلى حضور قوي من ممثلي دول الأعضاء، حيث تساعدنا أكثر من 100 دولة عضو في التقدم في هذا الاتجاه من أجل وضع إطار عمل عالمي للطيران المدني للبدء في هذا المسار بهدف تقليل انبعاثات الكربون.

وأوضح الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو"، أن هذا المؤتمر سينتج عنه إطارًا عالميًا سنكون قادرين على طرحع على المجتمع الدُّوَليّ في مؤتمر الأطراف "COP28"، بحيث نكون قادرين على تقديمه لمنتجي الطاقة والمستثمرين من أجل تسريع وتوسيع إنتاج وقود الطيران المستدام، متوقعاً أن يكون ذلك مهماً للدول النامية لأننا بحاجة لتوفير وقود الطيران المستدام على نطاق عالمي، ليس فقط في بعض المناطق أو الدول.

وأشار إلى أن الإمارات كانت دائمًا إحدى الدول الرائدة في مجال الاستدامة، حيث تمتلك مبادرات مثل مدينة مصدر، فضلا عن استضافتها للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، لافتا إلى أن الإمارات تعمل بشكل دائم على دفع عجلة الاستدامة نحو الأمام.