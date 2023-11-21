وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش. ومع تراجع مؤشر البنوك 0.6 بالمئة، ارتفع مؤشر أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة مدعوما بزيادة أسعار المعادن.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أبقى خلاله على أسعار الفائدة دون تغيير والمقرر نشره في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الأسهم الفردية تصدر سهم شركة سونوفا السويسرية لصناعة أجهزة المساعدة السمعية المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بارتفاعه 6.4 بالمئة مدعوما بنتائج الشركة.

وصعد سهم راينميتال 5.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الصناعات الدفاعية الألمانية عن استراتيجيتها لعام 2026.

وفي الوقت نفسه هبط سهم مونتي دي باشي دي سيينا 3.8 بالمئة بعد أن باعت إيطاليا حصة تبلغ 25 بالمئة في البنك الذي حصل على مساعدة لإنقاذه.