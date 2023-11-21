ووفقاً للاتفاقية، تتعاون الشركتان في تطوير تقنيات مبتكرة لالتقاط الكربون وتخزينه (CCS) لتسريع خفض الانبعاثات من القطاع في جميع أنحاء العالم. وستستكشف الشركتان كذلك فرص تطوير شبكة بنية تحتية لشحن ونقل ثاني أكسيد الكربون لتمكين خفض انبعاثات القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها والتقاط وشحن وتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم.

وقال مصبح الكعبي، المدير التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": "تستمر أدنوك في القيام بدور رائد في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه بشكل دائم وآمن ضمن جهودها لتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وذلك من خلال خطط لمضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030".

وأضاف: "ستمكن هذه الاتفاقية التي تم الإعلان عنها اليوم، أدنوك وسانتوس من التعاون لتوسيع نطاق استخدام التقنيات المستقبلية لإدارة الكربون، والاستفادة من خبراتهما وتجاربهما في نقل الكربون والتقاطه وتخزينه بأمان لمساعدة الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تحقيق أهدافها في مجال خفض الانبعاثات".

وتقوم "أدنوك" حالياً بتشغيل منشأة "الريادة" لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والتي تستطيع التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. كما أعلنت الشركة مؤخراً عن أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منشآت "حبشان"، ومشروع آخر لالتقاط الكربون ضمن مشروع تطوير حقلي " "الحيل" و"غشا" البحري، مما يساهم في رفع قدرة مشاريع التقاط الكربون التي التزمت "أدنوك" بالاستثمار فيها إلى حوالي 4 ملايين طن سنوياً.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها "أدنوك" مؤخراً والتي تهدف لاستكشاف مشاريع التقاط الكربون وتخزينه و"الالتقاط المباشر للهواء" على الصعيدين المحلي والدولي، كما تدعم استراتيجية الشركة واسعة النطاق لإدارة الكربون. وتهدف "أدنوك" لمضاعفة قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030 أي ما يعادل إزالة أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي من الطريق.

يذكر أن "سانتوس" هي شركة طاقة عالمية تمتد عملياتها في كل من أستراليا، وبابوا غينيا الجديدة، وتيمور الشرقية، والولايات المتحدة.