ومن المتوقع أن تبدأ عملية التداول على سهم الشركة بالسوق في ديسمبر 2023 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

تضم قائمة المساهمين في مجموعة "بيورهيلث" حاليا كلا من شركة "ألفا ظبي القابضة"، وشركة "اي اتش سي هيلث كير" القابضة، التابعتين لتكتل "الشركة العالمية القابضة"، والقابضة (ADQ) عن طريق شركة تابعة مملوكة بالكامل.

ولدى "بيورهيلث" محفظة استثمارات متنوعة بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، تشمل أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة وحلول التأمين الصحي والصيدليات والتكنولوجيا الصحية والمشتريات.

كما تعمل الشركة أيضا على توسيع حضورها عالميا، حيث استحوذت مؤخرا على 100 بالمئة من محفظة "سيركل هيلث جروب"، وهي أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

وفي مايو 2023، أكملت "بيورهيلث" استحواذها على "أردنت للخدمات الصحية"، وهي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة، لتصبح المزود الوحيد لخدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط الذي يستحوذ مباشرة على أصول في مستشفيات وعيادات أميركية.