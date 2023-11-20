وذكر سوق دبي المالي في بيان الاثنين، إن اتفاقية الشراكة بين الطرفين تفتح الباب أمام تطوير المنتجات المشتركة، مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة ومجالات أخرى.

كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات وتعزيز الكفاءة والشفافية بين السوقين، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن سوق دبي المالي وبورصة شنغهاي يخططان كذلك لتطوير وإطلاق المنتجات المرتبطة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحكومة.

وتهدف اتفاقية التعاون أيضا إلى تعريف الشركات والجهات المصدرة للسندات بمزايا الإدراج المزدوج وتمكينهم من الوصول إلى فرص النمو في كلا السوقين.