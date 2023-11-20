وفي إطار الاتفاق، وافقت شاكيرا على الاتهامات وعلى سداد غرامة تساوي 50 بالمئة من المبلغ المستحق، أي أكثر من 7.3 مليون يورو (حوالي 8 ملايين دولار).

وقال القاضي خلال أول جلسة استماع إنها وافقت أيضا على سداد غرامة أخرى بقيمة 438 ألف يورو لتفادي عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات.

ووجه القاضي خوسيه مانويل ديل أمو سانتشيث سؤالا هو "هل تدركين الحقائق وتوافقين على العقوبات الجديدة التي طُلبت؟"، لتجيب شاكيرا "أجل".

وتعهدت المغنية في السابق بأنها ستكافح ما وصفتها بأنها اتهامات زائفة. ولشاكيرا أيضا تحقيق معلق آخر مع السلطات الإسبانية بشأن التهرب الضريبي.

وسعى مكتب الادعاء العام إلى الحكم بسجنها ثماني سنوات واسترداد الضرائب التي يقول المكتب إنها مستحقة عليها.