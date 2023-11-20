وقال على منصة إكس "تلقيت اليوم مكالمة تدعوني إلى التفكير في فرصة تأتي مرة واحدة في الحياة: أن أصبح الرئيس التنفيذي الموقت لـ"أوبن إيه آيه" OpenAI. بعد التشاور مع عائلتي والتفكير في الأمر لساعات قليلة فقط، قبلتُ بالعرض".

وأقيل ألتمان الوجه البارز في سيليكون فالي من منصبه كرئيس لشركة "أوبن إيه آي" التي أطلقت "تشات جي بي تي" ChatGPT قبل عام، بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن "صريحا" معه.

وردا على إقالته، أعلن رئيس مجلس الإدارة غريغ بروكمان وهو أحد مؤسسي الشركة استقالته.

ونفى شير في منشوره أن يكون ألتمان أقيل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وأوضح "قبل أن أقبل بالوظيفة، تحققت من الأسباب التي كانت وراء التغيير. لم يقل مجلس الإدارة سام بسبب أي خلاف محدد بشأن السلامة، كان تبريره مختلفا تماما عن ذلك".

وتابع "لست مجنونا لتولي هذه الوظيفة من دون دعم مجلس الإدارة لتسويق نماذجنا الرائعة".

وقبل ساعة من إعلان شير، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا نادالا أنه سيعين ألتمان لقيادة فريق للبحوث حول الذكاء الاصطناعي في المجموعة.