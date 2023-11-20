واستُبدلت الرئيسة التنفيذية للشركة كيلي باير روزمارين بعد ثلاثة أيام من استجوابها من جانب مجلس الشيوخ الأسترالي بسبب عطل طرأ في الساعات الأولى من يوم 8 نوفمبر أدى إلى توقف خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في شركة "أوبتوس" لمدة 12 ساعة تقريبا.

وقالت في بيان أصدرته الشركة الأم سينغتل "بعد التفكير مليا، توصّلت إلى قرار مفاده أن استقالتي تصب في مصلحة أوبتوس".

من جهته، قال يوين كوان مون، الرئيس التنفيذي لـ"سينغتل" إن رئيسة "أوبتوس" المستقيلة قادت الشركة خلال "فترة صعبة" بما في ذلك خلال جائحة كوفيد-19 وتمكّنت من تحسين الأداء المالي للشركة.

وأضاف "نحن نتفهّم قرارها ونتمنى لها الأفضل في مشاريعها المستقبلية".

وعيّنت "أوبتوس" المدير المالي مايكل فنتر رئيسا تنفيذيا موقتا للشركة مع بقائه في منصبه الحالي، ريثما تختار خلفا دائما لكيلي باير روزمارين.

وقالت "أوبتوس" إن العطل حدث على مستوى البلاد بعد الانقطاع التلقائي لأجهزة الراوتر التي أصبحت محملة بشكل زائد أثناء تحديث برنامج.