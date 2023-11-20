وتجاوز العدد الإجمالي للمسافرين جوا 520 مليون شخص حتى الآن هذا العام، وفقا للبيانات المنشورة على موقع إدارة الطيران المدني في الصين.

وتحسنت حركة السفر بشكل كبير في الصين بعد التخلص من الإجراءات المشددة الخاصة بمكافحة وباء كورونا.

لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه صعوبة في تحقيق انتعاش قوي بعد جائحة كوفيد-19، إذ أدت الضائقة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى تراجع الزخم. ولم تثبت سلسلة من تدابير دعم السياسات فائدتها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطات لطرح المزيد من التحفيز.

وكثفت الصين جهودها لإنعاش اقتصادها بعد جائحة كوفيد-19 من خلال عدد كبير من تدابير دعم السياسات في الأشهر القليلة الماضية لكن الآثار الإيجابية كانت هامشية حتى الآن.