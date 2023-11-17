وقال كيشيدا بعد اجتماع استمر لمدة 65 دقيقة مع شي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة سيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو، إنهما اتفقا على "إيجاد سبل لحل النزاع من خلال الاجتماعات والحوار بطريقة بناءة" وإنهما سيعقدان اجتماعا للخبراء العلميين، ولم يتطرق إلى تفاصيل.

كان كيشيدا طالب الصين برفع الحظر على المأكولات البحرية اليابانية على الفور.

وفرض الحظر منذ أن بدأت محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في تصريف مياه الصرف المعالجة المشعة في البحر في 24 أغسطس.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في سبتمبر الماضي إن اليابان أبلغت منظمة التجارة العالمية بأن الحظر الذي تفرضه الصين على المأكولات البحرية اليابانية بعد تصريف مياه ملوثة بالإشعاع معالجة من محطة فوكوشيما النووية "غير مقبول على الإطلاق".

وفي دعوى مضادة لإخطار الصين للمنظمة في 31 أغسطس بشأن إجراءاتها لتعليق الواردات من المياه اليابانية الذي بدأ الشهر الماضي، قالت اليابان إنها ستشرح مواقفها لدى لجان المنظمة ذات الصلة، وحثت الصين على إلغاء الإجراء على الفور.