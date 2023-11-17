سجل المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"داو جونز" ارتفاعا في بداية التداولات لآخر أيام الأسبوع، الجمعة، فيما واصلت عائدات سندات الخزانة انخفاضها عن الجلسة السابقة بعد أن دعمت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة رهانات التحول إلى خفض الفائدة الأميركية.