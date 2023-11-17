وشهدت فعاليات الدورة الحالية مشاركة أكثر من 1400 عارض من 148 دولة، إذ جمعت إمارة دبي كبار المصنعين والمنتجين وصناع القرار والمتخصصين في صناعات الطيران والفضاء حول العالم لاستشراف مستقبل واستدامة القطاع، حيث أكدت الدورة الحالية على أن صناعة الطيران في دبي، تمضي بخطوات ثابتة وطموحة نحو رسم معالم مستقبل أكثر استدامة.

الصفقات

خلال المعرض طلبت ناقلات دبي "طيران الامارات وفلاي دبي" 140 طائرة، بقيمة تجاوزت الـ 69 مليار دولار، وفي اليوم الرابع، أعلنت طيران الإمارات، في معرض دبي للطيران، عن طلبية لشراء 15 طائرة إضافية A350-900، بقيمة 6 مليارات دولار، بما يعادل 22 مليار درهم، وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من طراز A350 إلى 65 طائرة.

ومع طلبية شراء 95 طائرة بوينغ إضافية في اليوم الأول، يصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات حالياً إلى 310 طائرات جديدة عريضة البدن.

وفي اليوم الثالث، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، عن توقيع مذكرة تفاهم لشراء 11 طائرة إيرباص من طراز A350-900 إلى أسطولها من الطائرات وتصل قيمة الصفقة إلى نحو 3.5 مليار دولار، بما يعادل نحو 12.8 مليار درهم.

كما أعلنت شركة مصر للطيران، في اليوم الثاني للمعرض، عن طلبية لشراء عشر طائرات إيرباص إيه350-900 ذات الهيكل العريض

كما أعلن مجلس التوازن - الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع الإماراتية - عن توقيع صفقات بقيمة إجمالية 23.6 مليار درهم مع شركات محلية ودولية خلال أول 4 أيام من معرض دبي للطيران 2023.

وشكلت النسخة الثامنة عشرة من معرض الطيران، فرصة لاستضافة الشركات من أنحاء العالم، لمناقشة الحلول التي أسهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لاسيما في الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير في عدد المسافرين من وإلى المنطقة. ولعب معرض دبي للطيران، دوراً مهماً في تحفيز طلبيات شراء الطائرات وأشعل المنافسة بين إيرباص وبوينغ. ومن المتوقع أن تكون طيران الإمارات بطل المعرض هذا العام.

واستحوذت الابتكارات على اهتمام شركات الطيران في المنطقة الامر الذي ظهر من خلال إبرام الصفقات والعقود خاصة في قطاع الطيران التجاري خصوصاً وأن الصناعة باتت بحاجة ماسة للتركيز أكثر على الابتكارات لمواكبة تطور ونمو قطاع الطيران، الذي بات محركاً أساسياً لعمليات التحول الاقتصادي في المنطقة.

وركز معرض دبي للطيران 2023 على دعم حملة "اصنع في الإمارات"، من خلال توفير منصة مخصصة للشركات العالمية لاستكشاف المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية لكبار المسؤولين التنفيذيين.

وتناولت فعاليات الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران، قطاع الفضاء باعتباره عنصراً رئيسياً لنمو مستقبل الدول وقطاع الطيران بشكل عام، الامر الذي جاء بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو استكشاف الفضاء وتعزيز نموه.