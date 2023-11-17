وهبطت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر بعد ان حققت ارتفاعات قوية على مدى أشهر بما يشير إلى تباطؤ الطلب.

تحركات الأسهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة مدعوما بمكاسب في أسهم شركات المرافق مع ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بنسبة اثنين بالمئة ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) بنسبة 1.7 بالمئة.

وفي أسبوع، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6 بالمئة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.2 بالمئة.

وقال خلدون هلال الرئيس التنفيذي لكاما كابيتال إن "سوق دبي قد يشهد تحسنا في الظروف بفضل العوامل الأساسية المحلية القوية إضافة إلى توقعات تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة".

وتراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.3 بالمئة، الجمعة، بما أنهى مكاسب سجلها على مدى جلستين بضغط من خسائر لشركات الاستثمار.

وتراجع سهم العالمية القابضة 0.5 بالمئة وشركة الاستثمار التي تملكها ألفا ظبي 0.8 بالمئة.

وأغلقت أسهم إنفستكورب كابيتال على استقرار بعد أن هبطت 4.3 بالمئة في أول يوم تداول في بورصة أبوظبي.