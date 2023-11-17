وفي جلسات ما قبل التداول ارتفع سهر سهم النادي المدرج في الولايات المتحدة بنسبة خمسة في المئة.

وكانت أسرة غليزر قالت في العام الماضي أنها تنظر في خيارات تخص النادي الفائز بلقب دوري إنجلترا الأول 20 مرة منها استثمارات جديدة أو بيع محتمل.

وقالت سكاي نيوز أيضا إن الصفقة لا تزال محل تفاوض ولم تحسم بعد.