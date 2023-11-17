تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تحقيق زيادة أسبوعية بنسبة 2.3 بالمئة بدعم من انخفاض عوائد سندات منطقة اليورو نتيجة التوقعات بأن تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية بلغ ذروته.

وستتجه كل الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الجمعة بعدما أشارت البيانات على مدار الأسبوع إلى تراجع التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية مكاسب المؤشر وارتفعت 1.2 بالمئة مع صعود أسهم شركات أسترازينيكا ونوفو نورديسك وسانوفي بنسب تتراوح بين 1.2 و2.1 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، انخفض سهم شركة فولفو للسيارات إلى مستوى قياسي بنسبة 12 بالمئة ووصل إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما بدأت شركة جيلي الصينية المالكة بيع مئة مليون سهم.