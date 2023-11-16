أعلنت شركة كيو القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، أن مجلس إدارتها سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، لمناقشة قيام الشركة بالاستحواذ على 100 بالمئة من رأس مال شركات، بالإضافة إلى بعض الأصول العقارية الأخرى، وذلك مقابل إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في رأس مال الشركة لمساهمي الشركات المستهدفة ومالكي الأصول المستهدفة.