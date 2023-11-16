تحركات الأسهم

هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 123.18 نقطة، أو بنسبة 0.35 بالمئة، ليصل إلى مستوى 34868.03 نقطة.

وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 5.80 نقطة، أو بنسبة 0.13 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4497.08 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 36.96 نقطة، أو بنسبة 0.26 بالمئة، ليصل إلى مستوى 14066.88 نقطة.

وتراجع سهم شركة "وول مارت" لتجارة التجزئة بأكثر من 7 بالمئة، ليصل إلى مستوى 157.6 دولارا للسهم، وذلك بعد أن خفضت الشركة توقعاتها بأن تبلغ ربحية السهم 6.40 دولار، بعكس توقعات المحللين بأن تبلغ ربحية السهم 6.48 دولار.

وتتوقع الآن "وول مارت" أن ترتفع المبيعات للسنة المالية بأكملها في نطاق من 5 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، مقارنة بزيادة تتراوح بين 4 بالمئة و 4.5 بالمئة تم توقعها سابقًا.