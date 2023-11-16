وبلغت مبيعات الشركة للربع المنتهي في سبتمبر 224.8 مليار يوان (حوالي 31 مليار دولار)، متماشية مع توقعات محللي بلومبرغ وانخفاضا من 234.1 مليار يوان في الربع السابق.

وكان التعافي الاقتصادي في الصين متفاوتا، وفي حين كان أداء قطاعي الصناعة والتجزئة أفضل من المتوقع، إلا أن قطاع العقارات الذي ضربته الأزمة أثر على ثقة المستهلك.

كما أعلنت الشركة الخميس، عن إلغاء خططها لفصل أعمالها السحابية، مستشهدة بالشكوك الناجمة عن قيود التصدير الأميركية على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكان المحللون قد قدروا في مارس أن قيمة قسم السحابة يمكن أن تتراوح بين 41 إلى 60 مليار دولار، لكنهم حذروا من أن إدراجها قد يجذب التدقيق من الجهات التنظيمية الصينية بسبب الكم الهائل من البيانات التي تديرها.

وعلقت الشركة أيضًا خططًا لطرح عام أولي لأعمال البقالة الخاصة بها Freshippo، لكنها قالت إنها ستعد لجمع أموال خارجية لذراع مجموعة التجارة الرقمية الدولية التابعة لها.

وانخفضت أسهم علي بابا المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 8.4 بالمئة في تداولات ما قبل افتتاح السوق.