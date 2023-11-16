وتتوقع وول مارت الآن أن تتراوح أرباح السهم الواحد للعام المالي 2024 بين 6.40 دولارًا و6.48 دولارًا، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 6.36 دولارًا إلى 6.46 دولارًا، لكن هذه التقديرات الجديدة جاءت دون توقعات الأسواق عند 6.48 بالمئة.

هبط سهم وول مارت بحدة، الذي ارتفع بنسبة 20 بالمئة تقريبًا هذا العام، بنسبة 8 بالمئة في تعاملات ما قبل الافتتاح بوول ستريت.

وتتوقع الآن "وول مارت" أن ترتفع المبيعات للسنة المالية بأكملها في نطاق من 5 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، مقارنة بزيادة تتراوح بين 4 بالمئة و 4.5 بالمئة تم توقعها سابقًا.

وقال دوج ماكميلون، الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن متحمسون لبداية مبكرة لموسم العطلات".

وحققت الشركة إيرادات في الثلاثة أشهر المنتهي في 31 أكتوبر 160.8 مليار دولار مقابل التوقعات عند 159.72 مليارا.

وفي الربع المالي الثالث، ارتفع صافي دخل وول مارت إلى 453 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 1.8 مليار دولار، أو 66 سنتا للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت الشركة خسارة في الربع المماثل من العام الماضي بسبب التسوية بعد الاتهامات القانونية المتعلقة بالمواد الأفيونية.

حققت الشركة ربحًا معدلاً قدره 1.53 دولار للسهم في الربع الثالث. وكان المحللون في المتوسط يتوقعون ربحًا قدره 1.52 دولار للسهم.

وتعتبر وول مارت أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، حيث تمتلك أكثر من 11500 متجرًا في 27 دولة. وتبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 570 مليار دولار.

وتم إدراج وول مارت في بورصة نيويورك في 1 أكتوبر 1970. وكانت قيمة الطرح المبدئي لسهم وول مارت 16.5 دولارًا للسهم. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر السهم بشكل مطرد، حيث وصل إلى حوالي 170 دولارًا للسهم في 15 نوفمبر 2023 وهو أعلى سعر على الإطلاق في تاريخ الشركة.