وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نخطط لنشر طائراتنا من طراز A350 لخدمة مجموعة من الأسواق الجديدة، بما في ذلك مهام طويلة المدى تصل مدتها إلى 15 ساعة طيران من دبي، وسوف نعمل، بالتعاون الوثيق، مع إيرباص ورولز رويس لضمان أفضل كفاءة تشغيلية لطائراتنا وأفضل تجربة طيران لعملائنا".

ومن المقرر أن تنضم أول طائرة A350 إلى أسطول طيران الإمارات في أغسطس 2024.

وبموجب الطلبية الجديدة، سوف تستمر طيران الإمارات في استلام طائرات A350 حتى عام 2028.

ومع طلبية شراء 95 طائرة بوينغ إضافية في اليوم الأول من معرض دبي للطيران، يصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات حالياً إلى 310 طائرات جديدة عريضة البدن.

وتشغل طيران الإمارات حالياً أسطولاً كاملاً من طائرات الجسم العريض، يتكوّن من طائرات الإيرباص A380 والبوينغ 777. وتخدم الناقلة من مركزها الرئيسي في دبي، أكثر من 140 مدينة في القارات الست، وتقدم لعملائها خدمات حائزة جوائز على الأرض وفي الأجواء.