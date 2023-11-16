وقدم العراق طلب الانضمام إلى البنك لأول مرة في عام 2018، ويمكّنه وضعه كمساهم من التقدم بطلب ليصبح اقتصادا متلقيا، الأمر الذي من شأنه أن يتيح تمويلا ودعما سياسيا من البنك.

وقالت أوديل رونو-باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان "عندما يحين الوقت المناسب، نتطلع إلى بدء العمل في العراق وتطبيق خبرتنا في تطوير اقتصاده".

وأبلغت وكالة رويترز أيضا بأن غانا والسنغال تقدمتا بطلبين للانضمام في أحدث مؤشر على مسعاه للتوسع في دول قارة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأوضحت أن الطلبين سيرسلان إلى مجلس محافظي البنك لإقرارهما. وقال البنك الشهر الماضي إنه وافق على طلبين من بنين وساحل العاج.

وتأسس البنك قبل 32 عاما للاستثمار في اقتصادات شرق أوروبا بعد الشيوعية ويعمل حاليا في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا.

واتخذ البنك، الأربعاء، أولى الخطوات لتحقيق زيادة بأربعة مليارات يورو في أسهم رأسماله الحالية وقيمتها 30 مليار يورو بهدف أساسي هو التمكن من تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا.

وإذا تمت الموافقة من مجلس محافظي البنك، فستكون ثالث زيادة لرأس المال في تاريخه.