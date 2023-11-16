وأغلق المؤشر مرتفعا 0.4 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة.

وغداة صدور تقرير أفاد باستقرار التضخم في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات جديدة أن التضخم البريطاني تباطأ أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الجملة الألمانية أكبر انخفاض لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف في أكتوبرل، وهي علامة أخرى على تراجع الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومما عزز المعنويات أيضا، البيانات التي أظهرت نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم في أكتوبر، فضلا عن تقرير عن حزمة تحفيز جديدة ستطرحها السلطات هناك.

وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 2.1 بالمئة، في حين ربح مؤشر أسهم شركات التعدين 1.5 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع أسعار المعادن.

وارتفع سهم شركة إنفينيون الألمانية لصناعة الرقائق 9.7 بالمئة بعد إيرادات أعلى من المتوقع لعام 2023.

وقالت سيمنس إنرجيز إنها قد تتخارج من بعض الأسواق والمنتجات الخاصة بأعمال توربينات الرياح المتعثرة، مما رفع أسهمها 8.8 بالمئة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة، متجاوزا الأسواق الإقليمية الأخرى.

وارتفعت أسهم السلع الفاخرة المنكشفة على الصين أكثر من واحد بالمئة، مع صعود القطاع 1.0 بالمئة إلى أعلى مستوى في شهرين تقريبا.

وفي المقابل، هوى سهم ألستوم 15 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت شركة صناعة القطارات إنها ستخفض الوظائف وتبيع أصولا وتقترح عدم توزيع أرباح عن السنة المالية الحالية.

وانخفض سهم ألكون السويسرية للعناية بالعيون 5.4 بالمئة بعد أن سجلت مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثالث وقلصت توقعاتها للعام بأكمله.

وأظهرت بيانات (إل.إس.إي.جي) أنه من بين الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 والتي أعلنت عن أرباح الربع الثالث حتى الآن، تجاوزت 55.4 بالمئة منها التوقعات.