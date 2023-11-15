أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قوة العمل ارتفعت إلى 31.956 مليون فرد خلال الربع الثالث لعام 2023، مقابل 30.969 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة ارتفاع مقدارها 3.2 بالمئة.

وبلغت قوة العمل فى الحضر 13,928 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 18.028 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.103 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5,853 مليون فرد .

وأرجع الإحصاء، سبب الارتفاع لزيادة أعداد المشتغلين بمقدار 893 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وارتفاع المتعطلين بمقدار 94 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 987 ألف فرد.

وفقا للإحصاء، ارتفع عدد المتعطلين ليسجل 2,263 مليون متعطل، بنسبة 7,1 بالمئة من إجمالي قوة العمل، منها 1,254 مليون ذكور، و1.009 مليون إناث، مقــابـل 2,169 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره 94 ألف متعطل بنسبة 4,3 بالمئة، وبارتفاع قــدره 13 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,6 بالمئة

وأوضح الإحصاء، أن بلغ مـعدل البـطالة بين الذكور 4.8 بالمئة خلال الربع الثالث لعام 2023 من إجمالي الذكور في قوة العمل في كلا من الربع الحالي والسابق من عام 2023، مقابل 5.2 بالمئة في الربع المماثل من العام السابق، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.2 بالمئة من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 17.3 بالمئة في الربع السابق، مقابل 19.1 بالمئة في الربع المماثل من العام السابق .

وأشار إلى ارتفاع بلغ عـدد المشتغلين 29.693 مليون فرد، بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق، بنسبة زيادة 3.1 بالمئة وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.580 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.113 مليون مشتغل.