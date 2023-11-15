وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.5 بالمئة في الشهر الماضي، وهو أكبر هبوط منذ شهر أبريل للعام 2020.

وعُدلت بيانات سبتمبر بالخفض لتظهر صعود المؤشر بنسبة 0.4 بالمئة فقط بدلا من 0.5 بالمئة مثلما ورد في تقارير سابقة.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة.

وصعد المؤشر خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر بنسبة 1.3 بالمئة بعد أن قفز بنسبة 2.2 بالمئة في سبتمبر. وأتى التقرير عقب بيانات أمس الثلاثاء تظهر أن أسعار المستهلكين لم تتغير في شهر أكتوبر.