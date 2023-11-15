وذكرت المفوضية أن اقتراحها يهدف إلى فرض عقوبات على أكثر من 120 فردا وكيانا إضافيا لدورهم في تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثانية عشرة على روسيا جزء من "حرب شرسة" يشنها الغرب على البلاد.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا "بسبب استمرار العقوبات بلا نهاية على روسيا، أصبح الاتحاد الأوروبي ‘الأحمق المفيد’ لواشنطن"، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن الولايات المتحدة ترى أوروبا "كعصا" تستخدمها، فيما وصفته بسياسة واشنطن "المناهضة لروسيا".

وقالت إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة لن تحقق شيئا، مضيفة أن عقوبات الغرب أضرت بالاتحاد الأوروبي نفسه.