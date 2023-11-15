وكشف المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا قد تباطأ إلى 4 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، في خطوة تتفق مع التوقعات، مقابل 4.9 بالمئة في شهر سبتمبر الماضي.

كما أوضحت بيانات المعهد أن معدل التضخم الشهري قد بلغ 0.1 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وتباطأ التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2.9 بالمئة، وفق ما أظهرت بيانات "يوروستات" لشهر أكتوبر، وهو أقل معدل منذ يوليو 2021 عندما وصل إلى 2.2 في المئة.

ويعد التضخم أقل من نسبة 4.3 في المئة تم تسجيلها في سبتمبر وأقل من توقعات المحللين الذين توقعوا بأن يبقى التضخم أعلى من 3 بالمئة.

وبات معدل التضخم حاليا أقرب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.