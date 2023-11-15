وتشمل العقود مقاعد في كل فئة لأسطول طيران الإمارات الجديد من طائرات A350 والبوينغ 777-9 و777-300، وتجهيزات المقصورة والعجلات والمكابح الكربونية، وإصلاح مكونات معدات الهبوط، والتعديل التحديثي، ودعم الصيانة، والإصلاح، والعمرة.

وتشمل الاتفاقيات صفقة بقيمة مليار دولار لشراء أحدث جيل من مقاعد سافران لأسطول طيران الإمارات الجديد من طائرات الإيرباص A350 والبوينغ 777-9 وطائرات البوينغ 777 العاملة حالياً.

وتشمل الصفقة مقاعد درجة الأعمال والسياحية الممتازة والدرجة السياحية على طائرات الإمارات الإيرباص A350، ومقاعد درجة الأعمال والدرجة السياحية على طائرات البوينغ 777-9.

وتتضمن المقاعد الجديدة مجموعة من التحسينات ترسي معايير جديدة للراحة والخصوصية، بما في ذلك المساحة الواسعة وقائمة من الميزات الفاخرة والتصاميم الداخلية الأنيقة والجيل الجديد من التكنولوجيا في كل درجة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "سافران شريك رئيسي لطيران الإمارات، ونحن نعمل بشكل وثيق لإعداد مفاهيم مستقبلية لمقصوراتنا والارتقاء بها من خلال التصميم الذكي وأحدث التقنيات، وهي عناصر حاسمة في اختيارنا أنواع المقاعد الخاصة بطيران الإمارات، ويكتسب إعلان اليوم أهمية كبيرة ليس لأنه يعزز الشراكة بين طيران الإمارات وسافران فحسب، ولكن أيضاً لأنه يدعم صناعة الطيران وسلسلة القيمة الأوسع في فرنسا ومختلف أنحاء أوروبا".

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لسافران أوليفييه أندرياس عن اعتزاز شركته بتحالفها الاستراتيجي طويل الأمد مع طيران الإمارات..وقال: "يؤكد استمرار شراكتنا الممتدة على مدار 30 عاماً التزام سافران بالحلول المبتكرة للتصاميم الداخلية للطائرات وتجهيزات وخدمات الطائرات الحيوية لضمان أفضل تجربة ممكنة للركاب، وتمهد اتفاقيات اليوم الطريق أمام سافران لمواصلة تنمية شراكتها مستقبلاً مع طيران الإمارات، الناقلة العالمية الرائدة".

بالإضافة إلى توفير تجهيزات أسطول طيران الإمارات الجديد، تعمل سافران أيضاً بالتعاون الوثيق مع الناقلة في برنامجها التحديثي الذي يتواصل تنفيذه حالياً، والذي يتضمن توفير مقاعد جديدة لطائرات البوينغ 777 والإيرباص A380.