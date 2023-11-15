وجاء الإعلان عن المنشأة الجديدة خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض دبي للطيران 2023، بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.

وسيتم وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء بحلول الربع الأخير من العام 2026.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة فلاي دبي: "فخورون بالإعلان عن خطط فلاي دبي لاقامة منشأة اصلاح وصيانة طائرات متطورة في دبي الجنوب، ويؤكد هذا الإنجاز من جديد التزامنا بالتميز التشغيلي، هنا في بيئة حيوية ملائمة في دبي الجنوب. هذا المشروع سيمنح فلاي دبي مرونة أكبر في عمليات الصيانة مع استمرارها في تنمية أسطولها وقدراتها في المستقبل".

وقال خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: " تعكس المنشأة الجديدة التي أعلنت عنها فلاي دبي في دبي الجنوب مدى التزامنا بتعزيز المنظومة المتكاملة التي تساهم في نمو واستدامة صناعة الطيران، وتؤكد هذه الشراكة مكانة دبي كمركز عالمي للطيران ..".

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "برزت دبي كمركز طيران مزدهر يعزز التواصل والابتكار والنمو ووضع معايير لصناعة الطيران العالمية. نحن ننطلق ونبني على الانجازات التي حققتها دبي ونحن فخورون بالإعلان اليوم عن خطط الصيانة والإصلاح والتجديد التي تمثل فصلاً جديدًا في رحلتنا. وفي فلاي دبي، نواصل الاستثمار في كوادرنا وبناء أسس متينة لاستمرار مسيرة النمو ضمن درونا المحوري في دعم رؤية دبي الاقتصادية وخاصة صناعة الطيران".

وقال ميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات في فلاي دبي: "عندما نبدأ تشغيل منشأة الصيانة والإصلاح والتجديد في عام 2026، ستحقق لنا هذه المنشأة في دبي الجنوب تخفيضات كبيرة في التكاليف التشغيلية. كما إن وجود منشأة الصيانة والإصلاح والتجديد الخاصة بنا في الدولة سيضمن سرعة في إنجاز عمليات اصلاح وصيانة طائرات أسطولنا مع الالتزام بأعلى معايير الجودة."

وأضاف "يمنحنا التحكم في عمليات الصيانة قدرة أكبر على تقليل وقت التوقف عن العمل بحيث يمكن تخطيط وتنفيذ مهام الصيانة بكفاءة عالية مما يقلل من التاثيرات على جداول رحلاتنا في المستقبل ويعزز الموثوقية التشغيلية الشاملة."

وتشغل فلاي دبي حاليا أسطولا حديثا يتألف من 80 طائرة بوينغ 737 وستتسلم أكثر من 150 طائرة إضافية بحلول العام 2030.