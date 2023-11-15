وبحسب بيانات مجلس الوزراء، الصادرة الأربعاء، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي، فيما كان متوسط التوقعات أن ينكمش 0.6 بالمئة فقط.

وتم تعديل معدل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 4.5 بالمئة بعد أن كان 4.8 بالمئة في القراءة السابقة.

وتشير البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الياباني إلى ضرورة استمرار الدعم من بنك اليابان والحكومة من أجل تحفيز الاستهلاك.