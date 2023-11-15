وقالت الشركة في بيان "شيفرون ميديترينيان ليمتد تؤكد استئناف تدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط يوم 14 نوفمبر 2023".

وتوقف تدفق الصادرات عبر خط غاز شرق المتوسط في العاشر من أكتوبر، وذلك بعد ثلاثة أيام من بدء الصراع.

ويمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط من مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل، على بعد نحو عشرة كيلومترات شمالي غزة، إلى العريش في مصر، حيث يتصل بخط أنابيب بري.

وخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 90 كيلومترا هو الرابط الرئيسي بين حقل الغاز البحري ليفياثان، الذي تديره شيفرون، ومصر. ويضم كونسورتيوم ليفياثان الشركة المشغلة شيفرون ونيوميد إنرجي الإسرائيلية وريشيو إنرجيز.

وكانت شيفرون قد قالت، الاثنين، إنها استأنفت توريد الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري بعد شهر من إبلاغ إسرائيل لها بوقف العمل فيه بسبب العنف في المنطقة.