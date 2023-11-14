وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2023 نحو 5.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 8 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، نظرا لتحسن بيئة الأسعار وارتفاع حجم المبيعات.

وعلى الرغم من الظروف السائدة في السوق، حافظت الشركة على هوامش مستقرة بما يتوافق مع سياساتها والفترات السابقة، بحسب بيان الشركة.

وسجلت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023 تحسناً، قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات، لتصل إلى 1.863 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، في حين ارتفع صافي الدخل للربع بنسبة 13 بالمئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.116 مليار دولار.

"تؤكد هذه النتائج مرونة الشركة وقدرتها على الاستفادة من فرص التحسين والنمو، في الوقت الذي يعكس فيه صافي الدخل المسجل لمدة تسعة أشهر والبالغ 3.375 مليار دولار انخفاض بيئة التسعير بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022"، بحسب بيان الشركة.

وعلق أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز" قائلا: "حققت الشركة نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من العام على الرغم من بيئة أسعار منخفضة بالمقارنة مع عام 2022. حيث حافظت "أدنوك للغاز" على استقرار هوامش الأرباح في الربع الثالث قبل حساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات وصافي الدخل، في مؤشر على مرونتنا وقدرتنا على تحقيق عوائد مجدية على الرغم من تجاذبات السوق".

وأضاف: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو عبر استثمارات بلغت 5.6 مليار دولار وذلك من خلال عقود تم إرساؤها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. تضمنت هذه العقود عقدا للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لبناء وحداتٍ لالتقاط الكربون والذي يشكل علامة فارقة في سعينا لإزالة الكربون من عملياتنا ويتماشى مع طموح أدنوك لتحقيق صافي انبعاثاتٍ صفرية بحلول عام 2045".

وأبرمت "أدنوك للغاز" في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 عدة صفقات جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة إجمالية تتراوح بين 9-12 مليار دولار، بحسب البيان.

ومنحت "أدنوك للغاز" عقودا بلغ مجموعها 5.6 مليار دولار في عام 2023، كان من بينها عقداً بلغت قيمته 3.6 مليار دولار لإنشاء وتشغيل وحدات جديدة وتوسيع مرافق معالجة الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لضمان الاستفادة الأمثل لمجمع الرويس الصناعي.

وبالإضافة إلى ذلك، منحت الشركة عقدا آخر بقيمة 615 مليون دولار لمشروع التقاط الكربون، كما سعت الشركة إلى توسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي من خلال عقد بلغت قيمته 1.34 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، كجزءٍ من برنامج "استدامة"، والذي يهدف إلى توريد كميات أكبر من الغاز الطبيعي لعملائها في الإمارات الشمالية.

وفي سعيها للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي، وقعت الشركة صفقات توريد للغاز الطبيعي المسال تراوحت قيمتها بين 9-12 مليار دولار في هذا العام.

وتعزز هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها مع شركات عالمية من بينها شركة اليابان للاستكشافات البترولية المحدودة، وشركة النفط الهندية المحدودة، وشركة بتروتشاينا المحدودة، وشركة جيرا للأسواق العالمية، من مكانة "أدنوك للغاز" كمورد عالمي مستقر وموثوق للغاز الطبيعي المسال.

وأعلنت "أدنوك للغاز" أن مجلس إدارة الشركة قد وافق على توزيع أرباحٍ نقديةٍ مرحليةٍ (أرباحٍ مرحلية) بقيمة 1.625 مليار دولار (5.968 مليار درهم) وذلك في 14 ديسمبر 2023 بما يعادل 7.776 فلس للسهم الواحد.

وبحسب بيان الشركة، سيتم دفع الأرباح المرحلية للمساهمين الذين امتلكوا أسهم "أدنوك للغاز" في تاريخ التسجيل الموافق 24 نوفمبر 2023.

وتتوقع "أدنوك للغاز"، بالنسبة للسنة المالية 2023، أن توزع أرباحاً سنويةً بقيمة 3.25 مليار دولار بواقع 1.625 مليار دولار في 14 ديسمبر 2023 وذلك كأرباحٍ نقدية مرحلية افتتاحية، و1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024، وتتوقع الشركة نمواً في توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمئة للسهم الواحد على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما يؤكد قوة ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية لشركة "أدنوك للغاز".