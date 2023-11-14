وقالت شركة الطيران إن قيمة السعر المطلوب للصفقة تبلغ 3.36 مليار دولار.

وتم توقيع الصفقة في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران الذي يستمر لمدة أسبوع، وهو فعالية تشهد موجة من طلبيات شراء الطائرات التجارية وغيرها من الطلبيات المرتبطة بالطيران.

وشركة سي.إف.إم مملوكة لكل من شركة جي.إي ومجموعة سافران الفرنسية.

وكانت "العربية للطيران" أعلنت الاثنين عن نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023.

وسجلت الشركة أرباحاً صافية قياسية تعد الأفضل في تاريخها خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بلغت 1.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 53 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت ايرادات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 4.45 مليار درهم.

وخلال الربع الثالث منفردا، سجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قياسية قدرها 522 مليون درهم، بزيادة نسبتها 26 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومدعومة بإيرادات قوية سجلتها الشركة خلال الربع الثالث بلغت 1.63 مليار درهم.

وذكر بيان من الشركة أن الأداء القوى لمجموعة "العربية للطيران" خلال الربع الثالث جاء مدعوم بزيادة الطلب على السفر الجوي وإجراءات ضبط التكاليف.