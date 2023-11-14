وأوضحت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المناقصة تشمل 150 قطارا للخدمات بين المدن وخدمات النقل السريع والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى 18 قطارا فائق السرعة من أجل تمديد خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة.

وقال المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب إن اقتناء القطارات "يعتبر فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي".

وتشمل العملية اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030، وشراكة للصيانة، إذ سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية.

كما أوضح المكتب أن المشروع يهدف إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين "تتلاءم مع النهضة التنموية في البلاد"، كما أنه يساهم في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030.