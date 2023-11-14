واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1945.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 0733 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الاثنين. كما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 1949.50 دولار.

ويترقب المتعاملون في أنحاء العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها غدا الأربعاء. ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1 بالمئة في أكتوبر، من زيادة 0.4 بالمئة في سبتمبر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. ولكن من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي عند 0.3 بالمئة دون تغيير عن سبتمبر.

وعلى الرغم من أن الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم، يزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.3 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 869.20 دولار والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 983.89 دولار.