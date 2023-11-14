إنشاء هذا الصندوق الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا خلال مؤتمر الأطراف كوب27 وإيداع الدول الغنية أموالا جديدة فيه، من الأهداف الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (30 نوفمبر-12 ديسمبر) في دبي.

ومصداقية إنشاء هذا الصندوق الجديد الذي يشكل مطلبا أساسيا للدول النامية، سيكون له تأثير كبير على بقية المفاوضات التي تهدف إلى التسريع في خفض غازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع حرارة الأرض.

وجاء في بيان مشترك صادر عن المسؤولين على هامش اجتماعهما في بروكسل، أن "رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب2) والمفوض الأوروبي شددا على أهمية تشغيل صندوق تمويل (الخسائر والأضرار) خلال مؤتمر كوب28 وأهمية التعهدات الأولية".

واضاف البيان أن "المفوض على استعداد للإعلان عن مساهمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه" في الصندوق خلال مؤتمر كوب28.

ورحب سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" بهذا الالتزام، وقال إن إنشاء هذا الصندوق سيكون له تأثير "على مليارات الأشخاص وحياتهم وسبل عيشهم المعرضة لآثار تغير المناخ" كما أعلن في بيان مواز.

وخلص المسؤولان الاثنين الى ان "مؤتمر الاطراف (كوب 28) فرصة حاسمة لإظهار الوحدة واستعادة الثقة بالتعددية في عالم مستقطب".

جاء ذلك بعد اجتماعات عقدها سلطان الجابر في بروكسل مع المفوضية الأوروبية ووزراء الخارجية الأوروبيين.

وقال هوسكترا إن المفوضية تخطط للإعلان عن "مساهمة مالية لدعم تعهد كوب28 بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".