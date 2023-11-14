وقالت مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، إن الصفقة -التي لم تعلن قيمتها- تهدف لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي.

وبحسب ما قاله زكريا، فإن مصر للطيران ستمول قيمة الصفقة ذاتيا.

وتسهم طائرات A350-900 عند إضافتها إلى أسطول الشركة في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمئة، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

وقال زكريا إن الطائرات الجديدة"تتميز كل منها بسعة 340 مقعداً ومزودة بأحدث التقنيات، إلى جانب محركات جديدة من طراز Rolls-Royce Trent XWB، المعروفة بتصميمها العصري وكفاءتها العالية في خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود".