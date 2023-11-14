وقالت الشركة، التي تمتلك أسطول حفارات من بين الأكبر في العالم، إن إيراداتها في الربع الثالث ارتفعت إلى 2.85 مليار درهم (776 مليون دولار)، بزيادة سنوية 16 بالمئة.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.08 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، مدفوعة بالزيادة في نشاط الأعمال والتوسع في نطاق أعمال خدمات حقول النفط.

وبلغ صافي أرباح الشركة في الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2.58 مليار درهم (704 ملايين دولار) بزيادة 24 بالمئة على أساس سنوي.

يذكر أن أدنوك للحفر تمتلك وتشغل 134 حفارة، وهي تعمل على توسعة أسطولها ونطاق خدماتها، وقد بدأت رحلة نموها الدولية خلال الربع الثالث بتقديم خدمات حفر متكاملة في الأردن، بحسب بيان الشركة.

وبحسب التوجيهات المحدثة للسنة المالية الحالية 2023، تتوقع أدنوك للحفر أن يتراوح إجمالي إيرداتها هذا العام بين 11 و11.7 مليار درهم، وصافي أرباح يتراوح بين 3.3 و3.6 مليار درهم.