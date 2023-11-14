وقالت "طيران الإمارات"، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط ومقرها دبي، إنها ستشتري 55 طائرة بوينغ من طراز "777-9 إس" و35 أخرى من طراز "777-8 إس"، وستضيف 5 طائرات من طراز "787 دريملاينر" إلى طلبية سابقة كانت تشمل 30 من هذه الطائرات، لتصبح الطلبية 35 طائرة.

وأكد رئيس مجلس إدارة "طيران الإمارات" الشيخ أحمد بن سعد آل مكتوم خلال مؤتمر صحفي في دبي أن "هذه الطلبية تمثل استثمارًا كبيرًا يثبت التزام دبي بمستقبل الطيران".

وأوضح الشيخ أحمد بن سعد أنه يُتوقع أن تُسلّم طائرات "777-9 إس" عام 2025 و"777-8 إس" في 2030.

ومع الصفقة الأخيرة يرتفع مجموع طلبيات طيران الإمارات إلى 295 طائرة، منها 205 طائرات 777 اكس.

والأسبوع الماضي، أعلنت "طيران الإمارات" عن أرباح نصف سنوية قياسية بلغت 10.1 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، بزيادة 138 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مدفوعةً الطلب القوي.

من جهتها، أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية للرحلات المنخفضة التكلفة توقيع صفقة لشراء 30 طائرة بوينغ من طراز "787-9 دريملاينر"، مقابل 11 مليار دولار، والتي ستصبح أولى طائراتها العريضة البدن.

وفي مراسم التوقيع خلال المعرض، قالت الشركة التي تتخذ من دبي مقرًا، إنها تنوي استخدام هذه الطائرات لتسيير رحلات إلى وجهات جديدة وزيادة قدرتها في رحلاتها الحالية.

وتعليقا على هذه الصفقات، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن "تقيع طيران الإمارات وفلاي دبي اليوم صفقات شراء طائرات بقيمة إجمالية تتجاوز 231 مليار درهم في معرض دبي للطيران هو تعبير عن ثقتنا بالمستقبل ..وثقتنا في اقتصادنا.. وثقتنا في شركاتنا الوطنية وكوادرها".