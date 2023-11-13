ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.3 بالمئة في أكتوبر من 3.7 بالمئة في سبتمبر عندما تنشر البيانات غدا الثلاثاء، لكنهم توقعوا عدم تغير معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المكونات المتقلبة.

تحركات الأسهم

وفي ساعات التداول الأولى انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 23.85 نقطة أو بنسبة 0.07 بالمئة إلى 34259.25.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 8.58 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى 4406.66 نقطة، في حين نزل المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 52.15 نقطة أو بنسبة 0.38 بالمئة إلى 13745.96 نقطة.