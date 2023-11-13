ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.3 بالمئة في أكتوبر من 3.7 بالمئة في سبتمبر عندما تنشر البيانات غدا الثلاثاء، لكنهم توقعوا عدم تغير معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المكونات المتقلبة.

تحركات الأسهم

انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.4 بالمئة مع تراجع سهمي شركة لومي لتأجير السيارات 3.3 بالمئة واتحاد عذيب للاتصالات 1.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة مع صعود سهم بنك المشرق 4.2 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "بي.دي سويس" إن بورصة دبي لا تزال متقلبة ومن المحتمل أن تتعرض للهبوط.

وأضاف: "مع ذلك، فإن الأسس المحلية القوية يمكن أن تساعد في الحد من المخاطر، في حين أن الإعلان عن طرح عام أولي لشركة "تاكسي دبي" يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام بسوق الأسهم ويساعد على وجود انتعاش أقوى".

وقالت الشركة في بيان الاثنين إن دبي تخطط لطرح 25 بالمئة من أسهم "تاكسي دبي" من خلال طرح عام أولي، وهو أحدث عملية بيع عام للأسهم في إطار برنامج خصخصة أوسع لأصول الدولة.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر بنسبة 0.2 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم مصرف الريان 3.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.2 بالمئة، مدعوما بقفزة في سهم المصرية للاتصالات 12.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس الأحد أن معدل التضخم الأساسي السنوي تباطأ إلى 38.1 بالمئة في أكتوبر من 39.7 بالمئة في سبتمبر.