وذكرت مصادر من القطاع أنه من المتوقع وصول إنتاج الحقل إلى طاقته الكاملة خلال أيام قليلة، بحسب رويترز.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أصدرت تعليمات لشيفرون، التي تدير الحقل الذي يعد مصدرا رئيسيا للغاز اللازم لمولدات الكهرباء والصناعة في إسرائيل، بإغلاق الحقل مع بداية التصعيد في غزة، والذي اندلع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد تقرير أعدته شركة (بي.دي.أو إزرائيل) للمحاسبة والاستشارات بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي هوت 70 بالمئة منذ أن أغلقت حقل تمار.

وقدرت الشركة الخسائر الاقتصادية لإغلاق حقل تمار بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهريا، بحسب وكالة رويترز.

وكانت صادرات الغاز الإسرائيلية قد توقفت إلى مصر مع وقف الإنتاج في الحقل الإسرائيلي في 9 أكتوبر الماضي، بعد اندلاع الحرب.

وقال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، لوكالة رويترز، مطلع نوفمبر الجاري، إن صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر استؤنفت، لكن بكميات صغيرة دون أن يحدد حجم التدفق الحالي.