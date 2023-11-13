وقالت شركة الطيران المملوكة لـصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي من المقرر بدء تشغيلها في عام 2025، هذا الشهر إنها ستشتري عددا "كبيرا" من الطائرات ضيقة البدن في الأسابيع المقبلة.

وذكر مدير العمليات بيتر بيلو لوكالة رويترز على هامش معرض دبي للطيران: "سنطلب في مرحلة ما طائرات ضيقة البدن لكننا مازلنا نتفاوض".

وأضاف: "نحاول تحسين أفضل صفقة لشركة الطيران، ونعمل على هذا الأمر بشكل وثيق مع الشركات المصنعة".

وأنشأت السعودية شركة طيران الرياض في إطار خطة تهدف لتنويع اقتصاد السعودية.

وقال بيلو إن طيران الرياض تعتزم تشغيل حوالي 170 طائرة بحلول عام 2030، وقد وظفت 150 موظفا حتى الآن، من بينهم 20 طيارا.